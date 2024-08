Ciudad Obregón: Filomena Quiñones imprime su cariño en cada una de sus artesanías

Ciudad Obregón, Sonora.- Lejos de pensar en llevar una vida sedentaria, Filomena Quiñones Flores, a sus 78 años, dedica su tiempo en fabricar no sólo b, sino que su talento va más allá, elaborando detalladas artesanías con papel, mismas a las que les coloca toda su dedicación y cariño.

Sin dejar de trabajar en su próxima manualidad, pero con el aura que toda abuelita sabe irradiar, Filomena nos recibe en su hogar, mismo que también es el taller donde nacen las maravillosas creaciones y sin descuidar su labor relata como descubrió su talento nato.

Comencé haciendo piñatas para mis hijos, en cada uno de sus cumpleaños, en un principio me fijaba cuando venía acá a Obregón, en aquellos años vivíamos fuera, y cuando llegábamos a comprarles piñatas, ya me fijaba y me dije me voy a poner a hacerlas y sí, así comencé desde entonces desde hace más de 25 años, al principio no hacía para vender, fue cuando nos fuimos para Pueblo Yaqui, porque mi esposo pues era de allá, que me empezaron a pedir, yo ya no hacía porque mis chamacos ya habían crecido”, compartió.