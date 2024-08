Ciudad Obregón: Lamarque anuncia el inicio de campaña de liberación de banquetas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras reportarse un operativo el pasado miércoles, de reordenamiento y liberación de espacios públicos, donde se retiraron de la banqueta vehículos que estaban en exhibición por parte algunos comercios, el alcalde Javier Lamarque explicó que estas acciones son parte de la campaña anunciada para la recuperación de banquetas.

Se está trabajando en esa petición de la ciudadanía, fue la gente la que está pidiendo que se hagan este tipo de operativas porque hay quienes obstruyen el paso por las banquetas impidiendo que el libre tránsito por espacios estos públicos", señaló el munícipe.

El mandatario exhortó a la ciudadanía a que no se mantenga la mala práctica de obstruir dichos espacios públicos, recordando que los operativos se tendrán activos, contemplando todos aquellos obstáculos que obstruyen las banquetas, como portones, o maceteros. “Se pide a la gente que no obstruya las banquetas, pero si no hay respuesta tenemos que actuar".

Lamarque Cano finalmente señaló que la obstrucción de banquetas es una situación que no se permite por reglamento, pero, que muchos ciudadanos han venido realizando por lo cual se implementaran los operativos necesarios.

Fuente: Tribuna