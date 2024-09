Aumenta un 60% los casos de rickettsia en la región del Mayo

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- De acuerdo al último Informe Epidemiológico de Rickettsiosis en Sonora, los casos de rickettsia aumentaron en un 60 por ciento durante el último mes en la región del Mayo, situación que ha encendido los ‘focos rojos’ de las autoridades municipales.

Durante la última semana, la Unidad Detectora de Urgencias Epidemiológicas (UDUE) estudió más de 39 casos sospechosos de la Fiebre Manchada por Rickettsia (FMR), donde se confirmaron al menos cuatro casos en el sur de Sonora, entre ellos, una defunción.

LAS ESTADÍSTICAS

Según la tabla de distribución de casos y defunciones por rickettsia hasta el mes de agosto, el municipio de Navojoa es la ciudad con mayor número de casos en la región, ya que registra tres casos no fatales y cuatro muertes a causa de la mordedura de una garrapata, seguido por el Pueblo Mágico de Álamos, con cuatro casos no fatales, así como Etchojoa y Huatabampo con dos casos no fatales cada uno, mientras que San Ignacio Río Muerto registra una defunción.

El Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), detalló que a principios del mes de agosto, el Distrito de Salud número cinco, correspondiente a la región del Mayo, registraba únicamente 10 casos de rickettsia, sin embargo, surgió un brote de contagios en el municipio de Álamos de cuatro casos, así como dos defunciones en Navojoa y San Ignacio Río Muerto.

Por ello, se recomendó a la población mantener limpios sus patios, así como desparasitar y bañar constantemente a sus mascotas para evitar que esta enfermedad se propague en la región.

Fuente: Tribuna Sonora