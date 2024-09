Ciudad Obregón: ‘Don Chuy’ recibe apoyo para continuar su lucha por subsistir

Ciudad Obregón, Sonora.- “Tengo muchas necesidades, así como los ánimos para levantar mi hogar, lo que ya no me queda son las fuerzas ni los recursos”, expresó ‘Don Chuy’ tras recibir un pequeño apoyo por parte del Club Rotario Obregón Sur.

Luego de que el pasado mes de junio, esta casa editorial expusiera la historia de Jesús Ochoa Rodríguez, vecino de la colonia Los Presidentes, quien, a sus 85 años de edad, combate por seguir adelante pese al abandono y a sus carencias económicas, Luis Carlos Salas Arellanes, presidente del Club Rotario en la región, acudió a conocer de viva voz sus necesidades.

Lo más apremiante es mi medicamento, sufro de la presión y no he podido comprar las pastillas, además tengo problemas con el drenaje, se colapsó el registro y no han atendido las gentes del municipio, lo cual para mí es un gran problema porque toda el agua sucia se regresa y sale dentro de la casa, es un muy mal olor y ya no tengo fuerzas para poder arreglarlo”, expresó el adulto mayor.