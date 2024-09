Legislaturas inician con pie izquierdo: Jueza frena discusión de Reforma al Poder Judicial

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Atendiendo el recurso de amparo que promovieron cuatro jueces federales en contra de la iniciativa, una jueza de Cuernavaca ordenó ayer a la Cámara de Diputados no dar inicio a la discusión del dictamen de Reforma al Poder Judicial que estaba agendada para mañana lunes en la LXVI Legislatura que entra en funciones este día.

Esto da ‘aire’ a quienes se oponen a esta iniciativa de Reforma Constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que buscarían artilugios legales para prolongar el inicio de su discusión.

Martha Eugenia Magaña, jueza Quinta de Distrito en Morelos, otorgó la suspensión provisional, en la que ordena que el dictamen no afecte a los cuatro jueces federales que promovieron el amparo. "Lo cual implica que dicho proyecto en particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura", dice la suspensión dictada en el amparo 1251/2024.

En teoría, esto quiere decir que los diputados no podrían discutir el dictamen por lo menos hasta el 4 de septiembre, cuando la jueza resolverá sobre la suspensión definitiva.

Incertidumbre

El nuevo gobierno que va a encabezar Claudia Sheinbaum a partir del próximo primero de octubre va a iniciar lleno de incertidumbre, pues con la Reforma al Poder Judicial se le pudieran venir una serie de problemas, algunos de ellos de índole económico.

Y es que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han manifestado su preocupación por esta reforma, la que, a través de sus embajadores, han señalado que podría afectar la relación comercial con estas naciones.

Al rechazo se han sumado organismos internacionales, universidades y organismos no gubernamentales, que ven en esta iniciativa un atentado a la independencia judicial de México.

La tienen lista

El coordinador de la bancada parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó el viernes que se prevé discutir y aprobar la Reforma al Poder Judicial en la primera semana de septiembre, iniciando este domingo 1 de septiembre, tras la instalación de la LXVI Legislatura.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, informó que el domingo habrá dos sesiones legislativas en San Lázaro: la primera, para la instalación del Congreso General; y la segunda, para dar publicidad al dictamen de la Reforma al Poder Judicial.

Y agregó que el “lunes, martes y miércoles, probablemente hasta el jueves, se llevará a cabo la votación en lo general y la votación en lo particular, así como la votación en su conjunto”. Esto con el propósito de llevar a cabo un debate amplio de la Reforma al Poder Judicial. A esta reforma se le suman otras ‘prioritarias’ propuestas por AMLO, como la desaparición de los organismos autónomos

Morena, con la aplanadora

La nueva legislatura federal va a iniciar este domingo con la ‘aplanadora’, pues en el la Cámara de Diputados alcanzó una sobrada mayoría calificada, suficiente para con las ‘manos en la cintura’ y sin tomar en cuenta a la oposición, aprobar las reformas constitucionales propuestas por López Obrador, y las que pudiera proponer en el futuro la hoy presidenta electa Claudia Sheinbaum.

En la Cámara de Diputados Morena y los partidos aliados alcanzaron 364 de las 500 curules, lo que representa 30 más de las que el partido oficial requería para tener la mayoría calificada para sacar adelante las reformas.

Mientras que en el Senado los partidos de la llamada Cuarta Transformación están a solo un escaño de lograr la mayoría calificada, la que podrían alcanzar sin mayor problema si convencen a un senador de la oposición, ya sea del PRI, el PAN o Movimiento Ciudadano.

Y es que, los dos únicos senadores con los que contaba el Partido de la Revolución Democrática (PRD) decidieron de última hora aliarse a Morena, por lo que pasan a formar parte de su bancada.

Los senadores son la michoacana Araceli Saucedo y al tabasqueño José Sabino, quienes ganaron sus escaños bajo las siglas del PRD.

CSP, incapaz de frenar a AMLO

Las consecuencias de la Reforma al Poder Judicial podrían ser ‘particularmente dolorosas’ para la economía mexicana, pero la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, parece ser incapaz de frenar a su mentor, Andrés Manuel López Obrador.

Ese es el panorama que advierte The Economist en su publicación ‘AMLO's dangerous last blast threatens Mexico’, en la que asegura que el país está por convertirse en un "caso atípico mundial" por su nuevo sistema de justicia, pero no por las bondades, sino por el retroceso.

Fuente: Tribuna