Alertan por robos de autos en Centro de Guaymas; piden mayor vigilancia de la Policía

Guaymas, Sonora.- Robos en acumuladores y estéreos de carros fueron denunciados por vecinos del sector Centro de Guaymas, al señalar que durante la presente semana se han registrado al menos seis latrocinios en vehículos, sin que existan personas detenidas.

Pese a que de acuerdo con datos del Observatorio de Sonora por la Seguridad, el robo en vehículos tuvo una disminución del 34 por ciento de enero a julio del 2024, esta semana "se soltaron los demonios" en la localidad.

Juan Sosa, propietario de un sedán, en color blanco modelo 2006 que fue hurtado dijo que momentos antes había dejado su vehículo debidamente estacionado en la avenida 6, a la altura de la calle 10 y cuando regresó se percató que su vehículo presentaba daños y le habían robado la batería.

Es lamentable que no exista ninguna patrulla para reportar el robo, pasó más de media hora para que llegara la Policía Municipal y hasta la fecha no he recuperado mi batería, y tuve que hacer gastos para que mi carro volviera a caminar", agregó en tono molesto.