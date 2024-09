Congreso de Sonora aprueba la Reforma al Poder Judicial de AMLO

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El Congreso de Sonora aprobó por el voto de Morena y aliados la Reforma al Poder Judicial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); fueron 27 votos a favor y 6 en contra. Con esto ya son 19 congresos estatales que avalaron la iniciativa que va por la elección de jueces, magistrados y ministros. Previamente a la sesión donde se dio el sí a la reforma hubo manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial del Estado.

La discusión en el pleno duró aproximadamente cuatro horas, ya que durante más de una hora y media fue leído el dictamen y luego se fijaron posturas. Durante la sesión la diputada panista Alejandra López Noriega fijó su postura a favor y dio a conocer que abandonará la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

"Con libertad, con libertad mi voto es a favor porque quiero apoyar a que esta reforma sea lo que los mexicanos están esperando”, sentenció López Noriega. Además cuando anunció su salida de Acción Nacional dijo que el PAN “ya no es lo que era y no pienso pasar ni un minuto más en un lugar misógino empeñando en empoderar una cúpula que nunca ha pisado una colonia”.

Así ha sido su aprobación

A las 3:55 am del 11 de septiembre del 2024, quedó aprobada en lo general y en lo particular la Reforma al Poder Judicial por el Senado, y 1 hora y 57 minutos después, a las 5:52 am, el Congreso de Oaxaca rompió récord y aprobó la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Así, comenzó la aprobación vía fast track en los congresos estatales, donde se requiere el respaldo de 17 para que la Cámara de Senadores remita el decreto de reforma de AMLO para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Un día después, la reforma entrará en vigor, dando inicio al proceso electoral extraordinario 2024-2025.

