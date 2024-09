Sonora: ¿Cómo y a qué hora será la fiesta del Grito de Independencia en Hermosillo?

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El próximo domingo se celebrará el Día de la Independencia en México, lo que significa que en todas la entidades de la República habrá fiesta y esto incluye también a Hermosillo, Sonora, donde desde hace varias semanas cientos de personas se están preparando para dar la celebración del año. Si tú aún te sientes indeciso sobre si asistir o no al magno evento, a continuación te convenceremos con la selección de artistas invitados de la noche.

Como es bien sabido, el Gobierno de Sonora está preparando una gran cantidad de actividades artísticas y culturales para complacer a los sonorenses de todas las edades, las cuales se presentarán a lo largo del día domingo y lunes. Tal y como la costumbre lo dicta, Alfonso Durazo dará el grito desde el segundo piso de Palacio de Gobierno a las 22:00 horas en la Plaza de Zaragoza; luego de ello algunas bandas musicales amenizarán el evento. Según reportes, el grupo principal será La Brisa.

¿Cómo será el grito de Independencia en Hermosillo?

Por otro lado, en la plaza Alonso Vidal se presentarán diversos grupos, entre los que se pueden mencionar: 2G y Banda Tres Ríos; los más pequeños también tendrán una selección de entretenimiento, la cual se presentará en el parque Hidalgo, con Lormiga Títeres, Niños Yaquis, Ballet Folclórico con niños Yoreme y Mayo; al igual que con la Caravana con el Mariachi Juvenil de Sonora y Súper Band Hermosillo.

En tanto, en el Callejón Velasco habrán presentaciones culturales donde actuará la Asociación Folclórica del Pitic, Yolem, Tekia, Mariachi Juvenil Sonora y la Banda Sinfónica de la entidad. En la Plaza Bicentenario se presentará el Colegio Miranda Nogales, Academia Mda, Mayk García Mariachi del Cobach Nuevo Hermosillo y Simpson Ahuevo, éstos últimos se presentarán alrededor de las 23:30 horas.

Los invitados especiales para el Día de la Independencia serán Las Brisas

Las celebraciones patrias terminarán el lunes 16 de septiembre, luego de que concluya el desfile, el cual dará comienzo a las 08:00 horas desde el bulevar Vildósola. Así que ahora lo sabes, el Gobierno de Sonora está pensando en tirar la casa por la ventana, por lo que es recomendable no dejes de asistir a las fiestas. No olvides que no se permitirán las bebidas alcohólicas en las fiestas con la finalidad de que los hermosillenses pasen una noche inolvidable.

