Usuarios del transporte público de Navojoa denuncian cobro de tarifas excesivas

Navojoa, Sonora.- Usuarios del Transporte Público en el municipio de Navojoa denunciaron que las nuevas unidades tipo van, no están respetando la tarifa establecida por el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes), la cual, es de sólo nueve pesos.

Los usuarios señalaron que los operadores de dichas unidades se encuentran cobrando 10 pesos y en caso de que el pasajero entregue sólo los nueve pesos que estipula la tarifa del transporte público en el Estado, el conductor le reclama.

Dicen que cobran nueve pesos pero no es así, ya me ha tocado que doy una moneda de 10 pesos y no me dan feria (cambio). Incluso me ha tocado ver que alguien da los nueve pesos y el chofer le reclama, no lo baja de la unidad pero le dice que para la próxima pague completo, cuando en realidad ya lo hizo; ojalá las autoridades hagan algo al respecto”, indicó Alonso Carrillo, usuario afectado.