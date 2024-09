Para Noviembre podrían iniciar los trabajos en el Parque Industrial de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora. - El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Francisco Fernández Jaramillo, informó que el costo total de las obras de pavimentación y rehabilitación de vialidades en el Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO), será de aproximadamente 314 millones de pesos.

Sin embargo, Francisco Fernández Jaramillo dio a conocer que el proyecto se llevará a cabo en diferentes etapas y para la primera de ellas se destinarán 100 millones de pesos, de los cuales el 50 por ciento lo aportarán los condóminos.

Agregó que en cuanto se pueda disponer de los 50 millones que les corresponden a los industriales, se podrá dar inicio con los trabajos de pavimentación, lo cual podría ocurrir para el próximo mes de noviembre.

En lo que respecta al número de calles que presentan un estado crítico, indicó que no conoce el número exacto, pero agregó que son aquellas en las que se registra un mayor aforo vehicular como el boulevard Circunvalación y agregó: “yo creo que no hay una calle del parque industrial que no requiera de atención inmediata”.

Finalmente, Fernández Jaramillo, manifestó que en lo que respecta al Ayuntamiento, se limita al apoyo logístico como vigilancia, supervisión de la obra y para tramitar que el impuesto predial sea asequible para los empresarios que aportarán recursos económicos.

Fuente: Tribuna