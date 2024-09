Ciudad Obregón: Vecinos de Urbi Villa del Real, otra vez bloquean la calle 200

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- De nueva cuenta vecinos del fraccionamiento Urbi Villas del Real en Ciudad Obregón bloquearon la circulación de la calle Rodolfo Elías Calles (conocida como la 200), esto para manifestarse luego de qué acusaran, a lo que ellos dicen es “un cártel inmobiliario” conformado por parte de varias empresas financieras, quienes los quieren desalojar de sus viviendas.

Yadira Villegas, vocera de los habitantes del mencionado sector, agregó que esta problemática es añeja y las autoridades ya tienen conocimiento de ello, e incluso comentó que ya había un compromiso para apoyarlos y evitar desalojos.

Bloquean calle en Ciudad Obregón. Foto: Cortesía

Villegas dijo que diversas instituciones financieras adquirieron las casas a precios muy accesibles y sin embargo están pidiendo por ellas montos superiores a los 300 mil pesos, los cuales las familias no pueden cubrir.

Afirmó que las más de 700 familias afectadas no se niegan a pagar por las viviendas y lo único que piden es un precio justo.

También reiteró como en otras ocasiones, que no retirarán el bloqueo, pero aseguró que ahora sí permanecerán en el lugar hasta que las autoridades les den una respuesta real y no solo les hagan promesas que no cumplen.

Finalmente dijo que entre las familias afectadas se encuentran invasores, deudores de Infonavit y otras instituciones, mismos que por diversos motivos no han podido cumplir con el pago de los inmuebles y corren el riesgo de ser desalojados.

Fuente: Tribuna