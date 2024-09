Ciudadanía de Cajeme se une en apoyo de la sociedad vulnerable

Ciudad Obregón, Sonora.- Con los primeros rayos del sol Don Rogelio se levanta cada mañana para salir a ganarse la vida pese a las altas temperaturas y con las fuerzas diezmadas por el paso de los años en su cuerpo, pero no en sus ganas de seguir siendo productivo.

Con su carrito de paletas, recorre las calles de Ciudad Obregón, carrito que cada vez pesa más, y es que con sus 79 años de edad, la vitalidad de aquel hombre que comenzó con la venta de paletas hace 40 años se ha ido quedando en cada paso, pero, aunque la vida no le dio hijos, su trabajo le ha regalado la sonrisa de muchos niños.

Hay más gente buena que mala en la ciudad, en mis 40 años que llevo trabajando, sólo una vez me habían hecho una maldad, una señora que me pagó con un billete de 500 y le di 480 pesos de cambio, que al final tuve que pagar yo, pero no dejaré de seguir creyendo en la gente”.

La vida de Don Rogelio hubiera pasado desapercibida para la sociedad, pero gracias a un video que se hizo viral, donde se evidencia cuando sufrió un robo mientras laboraba para llevar el pan a la mesa, lo puso en la mira de la gente buena de Cajeme, la cual no dudo en realizar un esfuerzo para apoyarlo, no sólo económicamente o con despensas, sino con gestos de ánimo y cariño que Don Rogelio atesorará por el resto de su vida.

Puntualmente a las 8:00 horas llego a la paletería a cargar mi carrito y tardo media hora, a las 9:00 ya estoy en camino a vender en las escuelas, y hace poco me llevé una gran sorpresa cuando los niños me recibieron con aplausos y todo, le agradezco a toda la gente que me ha venido a apoyar, pero sobre todo por las muestras de empatía que he recibido, es algo que nunca soñé que pudiera vivir un paletero como yo, me alegró no sólo el día, y es algo que me motiva a seguir”, compartió.