Estudiantes universitarios brindan asesoría contable a la ciudadanía en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Durante los últimos tres años, el Centro de Consultoría Contable de la Universidad de Sonora, se ha convertido en un pilar para los estudiantes y emprendedores del municipio de Navojoa, ya que además de preparar a los futuros profesionistas, ha permitido que los pequeños negocios pueden ingresar a la formalidad.

Leticia María González Velázquez, encargada del Departamento de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Sonora, campus Navojoa, mencionó que este proyecto nació en el año de 1998 y era administrado por la Academia de Contaduría Pública, sin embargo, cerró sus puertas debido a compromisos del personal docente que lo atendía.

EL PROYECTO

González Velázquez mencionó que el Centro de Consultoría Contable y Administrativa, está dirigido principalmente hacia un sector vulnerable, en comunidades o colonias de la ciudad donde no se cuenta con la capacidad económica para solventar un servicio de contabilidad, ya sea para su negocio, emprendimiento o situación fiscal.

No obstante, precisó que en esta edición, el proyecto abarca aún más, decidiendo incluir a estudiantes de la carrera de Contaduría Pública y Administración, con la finalidad de que los jóvenes practiquen las distintas áreas de su profesión, como lo son las áreas de recursos humanos, fiscal, contabilidad, auditoría y administración, para ingresar al mundo laboral con mayor confianza y aptitudes.

Tal es el caso de la joven Denise Margarita Armenta León, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura de Contaduría Pública, quien afirmó, que el centro de Consultoría le ha permitido reforzar lo aprendido en clase y a su vez, apoyar a la ciudadanía que así lo requiere.

Me siento más segura en mis clases desde que estoy aquí, entrar en el entorno laboral, me ayuda a sentirme más segura con los temas que me dan. De igual manera me gusta ayudar a las personas, brindando el servicio que en muchas ocasiones no pueden pagar y aquí es una gran oportunidad gratuita para ellos”, aseguró.