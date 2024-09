Autoridades advierten falta de información en hechos violentos ocurridos en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado domingo 22 de septiembre, los cajemenses vivieron una jornada de violencia, donde ante la falta de información oficial la ciudadanía sólo pudo especular.

Krimilda Bernal Hoyos, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, señaló:

El municipio ya se estaba acostumbrando a cierta ‘tranquilidad’ y lo digo entre comillas porque la violencia no ha dejado de suceder, simplemente no fue tan intensa como en meses anteriores y sin duda las autoridades tuvieron omisiones importantes de mantener el flujo de información constante y de forma eficiente para la ciudadanía, porque tuvieron que pasar cuatro horas, casi cinco, para que se obtuviera información oficial y hubiera este mensaje de parte de la autoridad”.



Del mismo modo, calificó como "vergonzoso" como en el informe de las autoridades municipales negaron la realidad de cientos de personas que vivieron la violencia.



Falló definitivamente el flujo de información, si las personas no hubieran estado grabando y si los medios de comunicación no hubieran estado compartiendo constantemente lo que escuchaban, lo que veían, no nos hubiéramos enterado y para que esta mañana tuviéramos esa declaración de las autoridades municipales en Cajeme, nos parece vergonzoso”, señaló.