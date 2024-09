Clima en Ciudad Obregón hoy 23 de septiembre: Conagua advierte temperaturas de hasta 41°C

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- ¡Inicia una nueva semana! Y si hoy, lunes 23 de septiembre de 2024, tienes planeado realizar actividades al aire libre en la cabecera municipal de Cajeme, ya sea por motivos académicos, laborales o recreativos, es muy importante que te informes sobre cuál es el pronóstico del clima en Ciudad Obregón que advierten el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). ¡Toma precauciones!

Así será el clima en Ciudad Obregón hoy lunes 23 de septiembre

Este lunes 23 de septiembre de 2024 el clima en Ciudad Obregón será extremadamente caluroso, pues las temperaturas máximas llegarán a los 41°C. Asimismo, el cielo en la cabecera municipal de Cajeme permanecerá completamente despejado, sin probabilidades de lluvias en la jornada. Asimismo, la humedad en la región será de un 35 por ciento, mientras que el viento del noroeste será de 15 a 25 kilómetros por hora.

Clima en Ciudad Obregón hoy lunes 23 de septiembre de 2024. Foto: Conagua

Temperatura en Ciudad Obregón

Máxima: 36°C

Minima: 23°C

Para las primeras horas de este lunes, el tiempo en la cabecera municipal de Cajeme será templado, ya que las temperaturas máximas serán de 21°C, llegando a 37°C cerca del mediodía, con una sensación térmica de 35°C. De igual forma, al amanecer, el cielo de Ciudad Obregón estará mayormente despejado, con un índice de rayos UV bajo de nivel cero que irá aumentando conforme avance el día. ¡No olvides usar filtro solar!

El tiempo vespertino no tendrá cambios significativos: Pasando las 14:00 horas, el cielo seguirá despejado, con lo que no se prevén lluvias en la zona. Las temperaturas máximas en ese momento del día serán de 41°C, con una sensación térmica de 38°C, según la Conagua. Para evitar golpes de calor, no mejor será mantenerte hidratado y evitar la exposición directa a los rayos del Sol durante la jornada.

Para el final de este lunes 23 de septiembre, las dependencias señalan que el cielo seguirá despejado, con temperaturas máximas de 28°C, que comenzarán a descender hasta los 25°C en la madrugada. Por otra parte, se pronostican vientos del sur, con rachas de tres a 13 kilómetros por hora. El tiempo será seco, con una humedad del 63 por ciento. La probabilidad de lluvias para este momento de la noche quedará en un cuatro por ciento.

¡Disfruta de tu inicio de semana!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua