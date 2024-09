Lamarque Cano minimiza ataques armados del domingo y culpa a intereses ajenos de magnificar los hechos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- “Tenemos tres años con una tendencia a la baja de la violencia en Cajeme, ya lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, (…) ha costado bastante esfuerzo, no ha sido fácil, pero es un hecho. (…) pero pareciera que hay quien se regocija en que la violencia continúe en Cajeme, ayer si hubo eventos violentos, ciertamente, desafortunadamente, que tenemos que combatirlos, fueron cuatro hechos violentos hasta donde tengo información, (…) pero afortunadamente dentro de los males no hubo ninguna víctima mortal, hubo un lesionado con una herida en un brazo”, refirió el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, sobre los hechos violentos que se registraron durante el pasado domingo.

El presidente municipal añadió que en estos eventos la autoridad actuó de manera inmediata, logrando la captura de una persona y el aseguramiento de dos vehículos además de armas largas. “Dentro de lo que cabe, por un lado no hubo víctimas mortales y del otro lado hubo detenidos y equipo incautado”.

Explicó que pese ser un hecho lamentable, el manejo de la información pareciera que respondía a intereses de gente interesada en magnificar los hechos para aumentar la zozobra de la ciudadanía.

Pareciera que hay alguien interesado en magnificar o ir más allá, claro que es lamentable, (…) pero pareciera que hay quienes están interesados en sembrar el pánico, se habló de toque de queda, se habló de balaceras en toda la ciudad, de calles bloqueadas, falso, si hubo esos cuatro eventos y el enfrentamiento entre la autoridad y delincuentes, pero eso de decir que hubo ‘domingo sangriento’ pues no, claro que perturba la paz social, pero es preocupante ver como pareciera que hay gente interesada en magnificar los hechos para sembrar la zozobra”, explicó.

Finalmente, pidió que se informe pero dejando cualquier tipo de sesgo malintencionado, señalando que no hace mención únicamente a “algunos medios”, sino que engloba a gente que en redes sociales, circula rumores o información falsa.

Hasta un video que me hicieron hace como dos años y medio sacaron ahí (en redes sociales), anduvo circulando, hay intereses, ¿de quién? No sé si son de delincuentes, si son de políticos, no sé, pero hay intereses, pero ¿cuál es el costo? Mucho nos ha costado ir recuperando la paz para que gente con intereses perversos, aprovechándose de algo desafortunado, todavía le ponga el copete”, argumentó.

Fuente: Tribuna