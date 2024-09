Ciudad Obregón: Autoridades buscan concientizar sobre la labor de cuidar el agua

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Uso racional y responsable del agua, evitar su uso inadecuado y fugas al interior de los hogares, son algunas de las recomendaciones que han emitido las autoridades, y pese a estar enfrentando una sequía existen ciudadanos que aún desperdician el recurso hídrico.

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) dio a conocer que ante sequía excepcional por los bajos niveles de agua en el sistema de presas, se ha comenzado una coordinación con el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) para llevar a cabo una campaña de concientización a fin de que la ciudadanía haga buen uso del líquido y se evite el desperdicio.

Tenemos una sequía y tenemos que estar preparados el año que entra, no se sembraran 300 mil hectáreas, económicamente esto va a perjudicar a la región, pero también tenemos que concientizarnos en el cuidado del agua, en el manejo de la misma, las lluvias en la zona serrana no son favorables y esos escurrimientos no están llegando a la presa, por lo cual nos espera un año crítico en el tema del agua, no hemos valorado ni hemos dado la importancia que merece el tema”, señaló Gustavo Cárdenas, presidente de la cámara en el municipio.

El dirigente añadió que pese a lo anterior, aún hay ciudadanos que no cuidan el recurso, que mantienen la práctica de regar en los lugares donde no se tiene pavimento, argumentando que no se dimensiona la problemática presente, ya que aún se abre la llave y sale agua, pero que de continuar las condiciones climáticas adversas para la captación del líquido, se podría llegar a medidas extremas como el tandeo en el servicio que ofrece el organismo operador municipal.

Personal del Oomapasc recordó que aun cuando se asegura el consumo humano, el desperdicio de agua sigue haciéndose presente en distintas colonias del municipio, práctica que conlleva multa, por lo cual llamó a la ciudadanía a evitar el desperdicio del líquido, así como denunciar cuando se detecte a personas haciendo mal uso del recurso hídrico.

Asimismo, se informó que el problema del desperdicio del líquido se puede acrecentar de no tomar, como usuarios, las prevenciones necesarias dentro de los hogares, por lo cual se exhortó a la ciudadanía a detectar fugas de agua como podría ser goteras de llaves tanto en los muebles de baño o de cocina, así como en la taza del baño, donde el llamado ‘sapo’ es uno de los principales lugares donde se presenta el desperdicio de agua, recomendando además revisar tuberías y tinacos, para ahorrar consumo.

El Oomapasc a señalado que en el municipio se sigue otorgando con normalidad el suministro de agua y existe preparación para enfrentar una situación mayor, pues se realizan trabajos anticipatorios para garantizar el abasto de vital líquido.

Fuente: Tribuna