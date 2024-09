Sólo uno de cada 10 jóvenes con discapacidad acceden a estudios superiores en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Debido a la falta de inclusión educativa en los planteles del sur de Sonora, se estima que sólo uno de cada 10 jóvenes con alguna discapacidad, pueden acceder a estudios superiores, lo cual, atenta en contra de su desarrollo social.

Olga Cecilia Torres Ramírez, presidenta de la asociación ‘Por una Familia Feliz’, reveló que los principales motivos para la deserción escolar por parte de los jóvenes con alguna discapacidad visual, auditiva o intelectual, es la falta de material educativo, así como equipos de trabajo y personal docente calificado, de acuerdo a sus necesidades.

Considero que las escuelas de educación regular en Navojoa, no tienen personal capacitado y apto, ya que pueden tener la actitud, pero es personal que en ocasiones no están capacitados, ni tienen el tiempo para atender al estudiante sin descuidar al grupo… Muchas veces los jóvenes con alguna discapacidad acuden al sistema de educación regular no tanto por la educación, sino que lo hacen por la integración social”, señaló.