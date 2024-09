Ciudad Obregón: Ola de calor favorece al aumento de enfermedades respiratorias

Ciudad Obregón, Sonora.- Temperaturas por encima de 40 grados, alta radiación solar, así como exposición a cambios de temperaturas bruscos, son algunos de los factores que han favorecido para que se incrementen las enfermedades respiratorias durante la actual ola de calor en el municipio.

José Luis Osegueda Osegueda, coordinador de Cruz Roja en el municipio, explicó que con la entrada de la última ola de calor pronosticada para este año, y que culmina el próximo sábado 29 de septiembre se han incrementado de un 20 a 30 por ciento las enfermedades propias del sistema respiratorio.

Del mismo modo explicó que con el actual fenómeno climático, se registran temperaturas por encima de 40 grados, pero solo en algunas horas del día, mientras que por las mañanas o una vez que baja el sol esta baja a un promedio de 26 grados, lo cual deriva en este tipo de afectaciones, mismas que de acuerdo al coordinador de los rescatistas, ha influido en un aumento en la venta de medicamentos para resfriados, por lo cual recomendó evitar la automedicación.



Aquí el problema es con los menores de edad y con los adultos mayores no hay que automedicarnos porque es muy común que me duele la garganta, empiezo con tos, voy a la farmacia y me compro un jarabe y me lo tomo, y no es correcto, mejor ve por el médico que te revise y que te diga qué medicamento, de acuerdo a tus síntomas, a tu cuerpo que requieres y en que cantidad”, explicó.