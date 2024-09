Jornaleros del valle del Mayo deberán migrar en busca de trabajo

Navojoa, Sonora.- “Más del 60 por ciento de las familias en la etnia mayo dependen del trabajo en el campo y si no habrá siembra, pues no habrá comida en casa, por lo que tendrán que salir a buscar a otro lado”, confesó Abel Ramírez, habitante de la comunidad de ‘La Escalera’.

Debido a la reducción de siembra en el valle del Mayo, se espera que en los próximos meses, decenas de familias se vean obligadas de abandonar las comunidades indígenas en el sur de Sonora, para buscar empleo en otras regiones.

LA CRSIS DEL AGUA

De acuerdo al Informe Hidrométrico y Climatológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presa Adolfo Ruiz Cortines, registra un almacenamiento de 250.8 millones de metros cúbicos (Mm3), lo cual significa un 20.9 por ciento de su capacidad de embalse.

No obstante, los productores de la región del Mayo se encuentran a menos de tres días para iniciar el ciclo agrícola 2024-2025, por lo que se espera que únicamente se alcance a sembrar en el 30 por ciento de las hectáreas en el valle.

De momento no se espera un recuperación significativa en el corto plazo, por lo que la disponibilidad de agua de presa para este próximo ciclo agrícola no está asegurada. Este hecho exige que seamos extremadamente cautelosos al planificar nuestro mosaico de cultivos, evitando depender de esta fuente que podría no estar disponible para ello”, comunicó el Distrito de Riego a sus usuarios.