Último fin de semana de septiembre en Sonora será caluroso: Advierten máximas de 45°C

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- ¿Este último fin de semana del mes tienes planeado realizar actividades al aire libre en el estado de Sonora? Si la respuesta es afirmativa, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua clima) de los días sábado 28, domingo 29 y lunes 30 de septiembre de 2024. ¡Aquí todos los detalles!

Así será el clima en Sonora este fin de semana

A diferencia del inicio de septiembre, este último fin de semana del mes patrio el clima en Sonora será extremadamente caluroso y seco, de acuerdo con la información más reciente del SMN y la Conagua. Hace unas semanas, se presentaron fuertes lluvias que, de manera parcial, beneficiaron las presas de la entidad, no obstante, durante los último días los cielos se han mantenido despejados, con temperaturas máximas de hasta 45°C.

Para el sábado 28 de septiembre de 2024, se advierte que la baja presión remanente de 'John' se localice frente a las costas de Jalisco. Su amplia circulación mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país. No obstante, estas condiciones no afectarán a la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño, ya que el cielo estará sin nubes y no se prevén lluvias de ningún tipo, al contrario seguirán las altas temperaturas.

Para el el domingo 29 de septiembre, los remanentes de 'John' se aproximarán a Baja California Sur, en donde generarán chubascos y lluvias fuertes. Aunque estará cerca de Sonora, no se prevén precipitaciones pluviales de ningún tipo, al contrario, se alertan cielos despejados con un alto índice de rayos UV, además de vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en las zonas más deserticas.

Pronóstico del clima para el fin de semana. Foto: Conagua

Finalmente, el lunes 30 de septiembre del 2024, que además coincide con el cambio de Gobierno de México, se advierte una masa de aire frío asociada al Frente Frío Número 3 que mantendrá el refrescamiento de las temperaturas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central; además de originar viento de componente norte con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. En el caso de Sonora, las temperaturas máximas seguirán siendo de hasta 45°C. ¡Disfruta de tu fin de semana!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua