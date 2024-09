Cajeme: Josué Ismael pone muy en alto a Cajeme en evento internacional

Ciudad Obregón, Sonora.- El cielo estrellado que solo el Valle del Yaqui permite admirar en todo su esplendor, le sembró la inquietud a Josué Ismael de llegar algún día a fabricar un cohete espacial que pueda alcanzar límites más allá de este mundo, meta que cada día ve más cercana.

El joven de tan solo 17 años compartió en entrevista para TRIBUNA que con esa inquietud y pese a las burlas de compañeros, decidió incursionar en la innovación y creación de proyectos en beneficio del cuidado del medio ambiente, concursando en diferentes eventos internacionales dentro del campo de la robótica, pero siempre enfocando sus esfuerzos para fundar una organización aeroespacial.

La lucha por alcanzar esta meta, lo llevó en semanas recientes a solicitar el apoyo ciudadano para acudir al ‘II Congreso Espacial Centroamericano’, que se llevó a cabo en la Universidad del Valle de Guatemala.

Cajeme en alto

Gracias a la ciudadanía cajemense que aportó su granito de arena, Josué pudo materializar su anhelo, logrando viajar a Guatemala donde en la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), donde en presencia de representantes de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio), y expertos mundiales e internacionales en temas de robótica, logró formar conexiones institucionales.

La joven promesa relató que el compartir con importantes representantes en el ámbito espacial, así como jóvenes que comparten su misma inquietud, lo motiva a seguir su meta y poner el nombre no solo de Cajeme o Sonora, sino el de México en lo alto.

Esto me demostró que se puede luchar por alcanzar tus sueños, agradezco a todas las personas que han creído en mí, y aunque aún es muy temprano, seguiré dando lo mejor de mí y poder demostrar que no se equivocaron, sigo con la idea de mejorar y un día traer todo lo que aprendí para implementarlo en la localidad en bienestar de esta tierra que me ha visto crecer y que le debo tanto”.