Diseñador navojoense conquista las pasarelas internacionales

Navojoa, Sonora.- El cariño y apoyo que recibió por parte de su abuela, motivó al joven diseñador de moda navojoense, José Alfredo Mendoza Figueroa, a inmortalizar su legado a través de su marca de ropa, la cual, con gran orgullo, lleva el nombre de ‘Vicenta’.

Cabe señalar, que el talento del joven diseñador navojoense no conoce fronteras, pues sus vestidos ya han desfilado en distintas pasarelas a nivel nacional e internacional. Tal es el caso de ‘Fashion Week’ en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, así como ‘Fashion Leader México’, realizada en la alcaldía de Coyoacán.

SUS INICIOS

Pese a su corta edad, Alfredo Mendoza ya cuenta con más de siete años de trayectoria en el diseño de alta costura, cuya motivación inició porque deseaba elaborar el vestido de XV años de su hermana.

Siempre fui muy creativo en este tipo de cosas, cosía piedritas y perlas, recuerdo que me quedaban bastante bien. Sin embargo, una de mis hermanas mandó a hacer un vestido, pero la costurera le dijo que ella no lo podía bordar, por lo que me ofrecí y resulté bueno; fue ahí cuando me metí a cursos con la idea de hacerle el vestido de XV años a una de mis hermanas”, recordó.