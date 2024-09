Región del Mayo cierra el tercer trimestre del 2024 con 6 defunciones por rickettsia

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- La región del Mayo cerró el tercer trimestre del año con seis muertes por rickettsia, lo cual significa un aumento del 50 por ciento, comparado a las cifras registradas durante el año pasado a esta misma fecha.

De acuerdo al Informe Epidemiológico de Rickettsiosis, hasta el mes de septiembre, el sur de Sonora registra 20 casos confirmados de rickettsia, donde lamentablemente, seis personas perdieron la vida por una mordedura de garrapata.

La Unidad Detectora de Urgencias Epidemiológicas (UDUE), precisó que la distribución de casos confirmados en la región del Mayo se encuentra de la siguiente manera: Navojoa con cinco casos no graves y cuatro defunciones, Álamos con cuatro casos no graves, Etchojoa con tres casos no graves y Huatabampo con dos casos no fatales; mientras que los municipios de San Ignacio Río Muerto y Benito Juárez registran una defunción cada uno.

Por su parte, la Dirección de Salud Municipal en Navojoa, aseguró que continuarán implementándose las campañas de desparasitación y vacunación canina en los próximos días, para evitar que el problema se propague.

Tras la nueva ubicación céntrica, se han realizado ocho mil desparasitaciones y mil vacunas antirrábicas, además se instalaron dos quirófanos completos y se adaptó un área en la dirección de Salud con una inversión de más de 300 mil pesos”, precisó Miguel Ramírez Díaz, director de Salud Municipal, como parte de su informe de actividades.

Fuente: Tribuna Sonora