Capacitan en argumentación jurídica a abogados del sur de Sonora

Cajeme, Sonora. - Para contar con mejores y más capacitados practicantes de la abogacía en el sur del estado de Sonora, la Barra de Abogados Capítulo Sonora Sur, destacó la impartición de un taller de argumentación jurídica.

Lo anterior, fue dado a conocer por María Ligia Parra González, quien manifestó que entre las principales debilidades de quienes ejercen la profesión de abogados, una de sus debilidades es la falta de preparación y actualización, debido a que no todos pueden estudiar una maestría o pagar cursos o talleres de capacitación.

Ante dicho escenario, la presidenta de esta delegación, destacó la importancia de proporcionar herramientas técnicas y claras a los abogados para mejorar su desempeño en audiencias orales penales.

No tenemos capacitación constante, no tenemos nada acerca de capacitación, es algo que urge por la cuestión de la actualización de la retroalimentación, unos sí hemos podido, otros no han podido hacer una maestría en juicios orales y consideramos que la capacitación de los abogados, así como de otros profesionales debe de ser constante”, afirmó.