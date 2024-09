Cajemenses califican como buena la gestión de Andrés Manuel López Obrador

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Implementación de programas sociales, como el Programa de Pensión para Adultos Mayores o la Beca Benito Juárez para estudiantes; así como el incremento del salario mínimo, son algunas de las razones expresadas por cajemenses para calificar como “buena” la gestión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que finaliza hoy.

A través de un sondeo realizado por TRIBUNA en diferentes colonias del municipio para conocer el nivel de aceptación de la ciudadanía del presidente saliente, se obtuvo que 8 de cada 10 entrevistados ven positivas las acciones implementadas por López Obrador.

Aun cuando el 80 por ciento de los entrevistados tiene una opinión favorable del presidente, principalmente por la implementación de programas sociales, la cercanía a la información mediante ‘Las mañaneras’, y la identificación de su figura como un político del pueblo, señalaron la falta de mejora en el sistema de salud, en el de seguridad y el abandono a los sectores productivos primarios.

Ningún otro presidente había visto por los más necesitados, una como adulto mayor pues no es fácil que tengamos dinero, o un trabajo, por eso agradezco que se nos dé nuestro dinerito, antes solo la gente pudiente podía tener una vejez digna, y ahora al menos ya tengo para comprar mis cositas, no es mucho, pero antes no recibía nada, ojalá que la presidenta siga el ejemplo y aumente la pensión que recibimos”, compartió Juana Ibarra, adulto mayor, residente de la colonia Aves del Castillo.

Añadió que este tipo de apoyos entregados a los grupos vulnerables, debería de limitarse a quienes los necesitan y negarlo a la gente “rica” que no lo requiere y que nunca apoyó a la ciudadanía.

Antes todo se iba para los fifís, como les dice el presidente, que bueno que estén ‘enchilados’ por el apoyo que ahora tenemos los de clase humilde, es cierto que hubo algunas cosas que nos quitaron, como las guarderías de los plebes, pero da el apoyo para poder pagar a quien los cuide”.

Del mismo modo, la juventud estudiantil, expresó su aprobación a la labor realizada por el mandatario durante su sexenio.

Jaira Anaya, estudiante de universidad expresó: “Hay mucho coraje y mentiras por los apoyos que da el presidente, pero antes no se volteaba a ver a los jóvenes, esta beca sirve mucho sobre todo para quienes tenemos que hacer esfuerzos de estudiar, yo vengo de una ranchería y tengo que rentar un ‘depa’, sin este recurso, tendría que trabajar y estudiar”, compartió.

En contraparte, el sector de los encuestados que manifestaron no estar conformes con el trabajo realizado por el mandatario federal, argumentó que pese a que se ha incrementado el salario mínimo, el poder adquisitivo es menor que en otros sexenios, así como el costo de las gasolinas ha ido en aumento, pese al compromiso de que no solo no incrementaría sino que estaría más barata, sin dejar de lado que en este lapso de tiempo se han registrado más actos de violencia en el país.

Tengo más de 10 años trabajando y soló una vez me habían subido el sueldo, ahora con AMLO tuvieron que aplicar el incremento que no querían darnos los jefes, por eso debería de poderse reelegir, con él, los pobres cada vez tenemos más derechos y apoyos, lástima que ya se va”, expresó Leonardo Perez, ciudadano.

