Canaco en Ciudad Obregón advierte cierre de empresas por falta de agua para siembra

Ciudad Obregón, Sonora.- El agua es un recurso indispensable para el desarrollo socioeconómico porque es vital para la supervivencia humana, así como para la producción de alimentos y al ser el municipio principalmente de carácter agropecuario, Canaco advierte una disminución económica que amenaza a los comercios ante la actual sequía.

Gustavo Cárdenas García, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Cajeme, explicó que existe preocupación por los niveles tan bajos que hay en la presa y la percepción pluvial nula, panorama que aseguró dejaría sin sembrar cerca de 260 mil hectáreas en el sur de Sonora, lo cual pone en riesgo principalmente la operación de las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

La zona serrana tiene más de un mes que no cae una gota de agua, los escurrimientos no están llegando a la presa y no estamos visualizando el grave problema que tenemos de la sequía, se van a dejar de sembrar 260 mil hectáreas, por lo cual el impacto económico que se va a sentir en la región es muy importante. (...) Impacta porque no habrá tanto flujo de dinero, cada día hay más locales que están cerrando, sobre todo las Mipymes, ya que si no hay dinero, ¿a quién le vamos a vender?”, declaró Cárdenas García.