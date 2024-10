Pescadores "anclarían" barcos por altos costos de los trámites en Guaymas y Empalme

Guaymas, Sonora.- Los patrones y motoristas de los barcos camaroneros de Guaymas y Empalme están pasando un viacrucis con los requisitos oficiales para hacerse a la mar en la próxima temporada camaronera con gastos de alrededor de 15 mil pesos.

El próximo 17 de octubre es la salida de las embarcaciones mayores, donde de acuerdo con la oficina local de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) serán alrededor de 60.

Mireya Acuña, pequeña armadora guaymense dijo que el gobierno federal y la Conapesca "nos arruinó, a la gente decente a la clase trabajadora, a la gente del mar de Sonora y Guaymas".

Muchos pescadores no tienen sus libretas de mar vigentes, muchos no van a salir a la captura del oro rosado, porque no tienen el recurso para todos los tramites que está exigiendo el gobierno federal", expuso.