Sonora: FGR respalda iniciativa de castigar a adultos que empleen a menores para el sicariato

Hermosillo, Sonora. - El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, Francisco Sergio Méndez, respaldó la iniciativa presentada en días anteriores en el Congreso del Estado, encaminada a castigar a todas aquellas personas que sean sorprendidas contratando a menores de edad para realizar labores de sicariato.

Al respecto, el delegado de la institución en la entidad, Francisco Sergio Méndez, destacó que hay padres y madres de familia que no se hacen responsables de los actos y acciones de sus hijos y agregó que tras dicha situación debería de recaer sobre ellos una responsabilidad penal o administrativa.

Ya les he hecho mención de que había niños que los papás no los cuidan, no son responsables de los quehaceres de sus menores, niños de 11 y 12 años, se los he comentado hasta el cansancio”, reiteró.