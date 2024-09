Los habitantes de Pótam denuncian falta de avances en Plan de Justicia

Pótam, Sonora.- Escasez de agua potable, constantes fallas en la distribución de energía eléctrica, así como incertidumbre por la falta de créditos agrícolas, son algunas de las urgencias que solicitan se atiendan los residentes de la comunidad Yaqui de Pótam.

Agustín Molina Meza, capitán del Pueblo de Pótam, compartió que aun cuando se han presentado avances dentro del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, dicha comunidad continúa sufriendo no sólo la falta de servicios públicos, sino también incertidumbre en el destino de su principal actividad económica, la agricultura.

Seguimos en las mismas o peor que antes. Previo a la llegada de los representantes del INPI (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas), pues parece que todo estaba normal y con este dichoso Plan de Justicia pues no estamos viendo nada a favor sino todo en contra, ahorita pues no hay agua para riego, no hay agua en nuestros hogares, y pues igual con la energía eléctrica que también está fallando”, señaló.