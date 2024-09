Turista de EU exhibe estafa en Puerto Peñasco; le venden 'dogo' a 250 pesos cada uno

Comparta este artículo

Puerto Peñasco, Sonora.- Cada vez que una persona sale de vacaciones, es natural que se lleve cierta cantidad de dinero extra, puesto los lugares turísticos suelen tener costos un poco más elevados de lo usual, esto ocurre porque el turismo es uno de los ingresos más importantes de cualquier país; el problema llega cuando algunos comerciantes intentan aprovecharse de ello e inflan los precios mucho más de lo usual.

Un ejemplo de ello es el que le tocó vivir a un turista identificado como Pol Angulo, quien es originario de Arizona, Estados Unidos, pero que en días recientes viajó a Puerto Peñasco, municipio de Sonora que tanto él como su familia disfrutan visitar, dado a que consideran que se trata de un “paraíso” terrenal; el problema llegó cuando el cielo se convirtió en el mismísimo infierno luego de que terminó estafado por un vendedor de ‘dogos’, platillo también conocidos como hot dogs o perros calientes.

La historia se viralizó durante la mañana de este lunes 9 de septiembre, a través de redes sociales, donde el hombre contó que su familia y él estaban disfrutando de un viaje en la mencionada cabecera municipal, cuando decidieron disfrutar de uno de los platillos más famosos de Sonora, los ‘dogos’. El conflicto inició cuando el individuo estaba a punto de pagar, puesto le cobró 52 (1, 032 pesos mexicanos) dólares, así que le pagó con 60 (1191 unidades nacionales).

Internauta denuncia estafa de dogos en Puerto Peñasco

El masculino contó que, únicamente recibió 100 pesos mexicanos de regreso, por lo que increpó al vendedor, a quien le dijo que la tarifa era muy elevada para unos perros calientes, pero que el comerciante solo se limitó a responderle que esos eran “sus precios”, por lo que no le devolvería el dinero. El turista narró que esta fue una muy mala experiencia, puesto se sintió estafado al final del día por el vendedor.

“Muy triste que el turismo que viene a crear trabajos y mejorar la economía de Puerto Peñasco sean estafados y que abusen con sus precios de esta manera. Conozco mucha gente que ya no viene a Peñasco por la mala reputación”, sentenció.

Internauta denuncia estafa en Puerto Peñasco

Cabe señalar que el hombre no parece querer quedarse con los brazos cruzados y pidió ayuda del público en general para denunciar lo ocurrido ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y de esta manera evitar que el vendedor de ‘dogos’ siga abusando de sus costos: “Al no denunciar y quedarse callado hace que este tipo de gente siga operando y abusando del turismo. Puerto Peñasco es un paraíso y no dejemos que gente como este señor ensucie la reputación de esta gente”, señaló el afectado.

