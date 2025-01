Alertan sobre fraudes a beneficiarios de los diferentes programas sociales en Cajeme

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Tras iniciar el pasado dos de enero con la dispersión de los apoyos que otorga el Gobierno Federal a los adultos mayores, a través de las redes sociales, trascendió que algunos de los beneficiarios estaban siendo víctimas de fraudes y despojados de sus recursos.

Al respecto, el delegado de la Secretaría del Bienestar en los municipios de Cajeme, San Ignacio Río Muerto y Bácum, Iram Leobardo Sois García, hizo un llamado a las personas de la tercera edad a extremar precauciones cuando acudan a retirar sus apoyos y a no proporcionar ninguna información personal a través de los medios electrónicos.

El funcionario estatal recomendó que, ante cualquier duda al momento de acudir a realizar un retiro, soliciten el apoyo de los llamados servidores de la nación que trabajan en los bancos del bienestar y que, además, no pidan ayuda a personas desconocidas.

Iram Leobardo Sois García, delegado de la Secretaría del Bienestar en el sur de Sonora.

También dieron a conocer que en la dependencia, solo se han enterado de este tipo de situaciones por medio de las redes sociales, lo cual no quiere decir que no ocurra; sin embargo, indicaron que ante la dependencia no hay una denuncia o reporte oficial.

Finalmente, cabe recordar que la entrega de los apoyos se llevará a cabo entre el 2 y el 22 de enero y, como ya es una costumbre, se realizará por orden alfabético.

Fuente: Tribuna