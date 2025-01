Se 'congelan' actividades turísticas en San Carlos por tormenta invernal; bajan hasta en un 90%

Guaymas, Sonora.- Bajas temperaturas paralizan actividades turísticas en San Carlos durante los primeros días del 2025, siendo las más afectadas las acuáticas y paseo de yates con una disminución del 90 por ciento, señalan prestadores de servicios turísticos.

En el 2024 el Pueblo Mágico tuvo un aumento del 10 por ciento en sus servicios turísticas de acuerdo con datos de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), pero al iniciar el presente año el panorama no pinta bien, aunado al clima que se está presentando.

ACTIVIDADES AFECTADAS

Feliza Ríos, prestadora de servicios turísticos dijo que derivado de la tormenta invernal que ha generado bajas temperaturas que están impactando el turismo náutico en San Carlos, donde tanto turistas como residentes están evitando actividades acuáticas debido al frío intenso.

Precisó que entre las actividades afectadas se encuentran el buceo, los paseos turísticos en embarcaciones menores, el snorkel y la pesca deportiva.

Sostuvo que la temporada baja en la que se encuentra actualmente la región, sumada a las bajas temperaturas, ha provocado una notable disminución en la movilización del gremio turístico, existiendo una disminución importante en la actividad turística al iniciar el 2025.

Agregó que la situación empeora al salir al mar abierto, donde las temperaturas se vuelven aún más frías, donde a pesar de la caída de los servicios turísticos, se espera que las condiciones mejoren en los próximos días y las actividades acuáticas se reanuden conforme las temperaturas se normalicen.

Las bajas temperaturas nos afecta a todos, para empezar la gente no puede salir a la mar, igual afecta, lo que es la pesca también, la gente no puede salir a pescar, no hablamos nomás de la pesca deportiva nada más, si no de la pesca comercial, te afecta pues la gente no se anima a bucear, pero al pasar los frentes fríos todo vuelve a la normalidad, aunque estamos en temporada baja”, relató.