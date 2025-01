Depresión un mal constante en Sonora; en 2024 se registraron más de 3 mil casos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- "No sabía qué estaba pasando conmigo. Era como estar debajo de una nube gris constantemente. No entendía por qué no podía ser feliz", confiesa Osvaldo Valadés. El hombre de 45 años es uno de los miles de sonorenses que sufre depresión, una silenciosa enfermedad que merma la calidad de vida.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia, en 2024 se registraron tres mil 665 casos de depresión en Sonora, hasta la semana 52. Por ello, este Día Mundial de Lucha contra la Depresión, los especialistas llaman a tener conciencia de la enfermedad, ya que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registran un leve incremento en el porcentaje de defunciones registradas por suicidio con respecto al total de muertes violentas en la entidad del 2022 al 2023.

Los registros del Boletín Epidemiológico muestran que los casos de depresión en Sonora han fluctuado en los últimos cinco años, lo que demuestra que la lucha por una mejor salud mental en el estado es constante. También para los expertos representa que el tabú sobre tomar terapia cada día está más erradicado. En 2020, los casos de depresión registrados en el estado fueron mil 865; la cifra subió de ‘golpe’ a tres mil 14, provocado por el fenómeno de la pandemia del Covid-19, la cual dejó gravemente dañada la salud mental. Para el 2022 los números tuvieron una ligera baja a dos mil 973 casos; sin embargo, para 2023 hubo otro repunte y se registraron tres mil 799 casos. Finalmente, el 2024 cerró con tres mil 665 casos, cifra que, aunque disminuyó, sigue preocupando a los expertos de la salud mental.

La importancia de visibilizar

Marcelo Valencia, investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, señaló que el 25 por ciento de los mexicanos, entre los 18 y 65 años, han presentado o presentan algún problema relacionado con la salud mental. Los padecimientos más presentados son: la depresión o la ansiedad. Por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha advertido que en el país el 50 por ciento de los jóvenes que tienen estrés podría padecer depresión, siendo los problemas familiares el principal detonante de ello.

La psicóloga clínica Rita de Pineda explicó que la sociedad sonorense ha dejado de ver la psicología como algo vergonzoso o que sólo está reservado para aquellos que tienen serios problemas mentales. Señaló que esta lucha contra la estigmatización de los problemas de salud mental ha provocado un aumento en el número de pacientes y por ello en las cifras de las dependencias oficiales se puede ver un alza.

Aseguró que los problemas mentales siempre han estado, pero poco a poco se ha normalizado el ser más sensibles, tener problemas, entenderlos y querer comunicarlos. Sobre todo, dijo, es tema de las nuevas generaciones que han tenido la capacidad de adaptarse al mundo globalizado. Un punto detonante de ello y que abrió la puerta para que la gente acudiera al psicólogo fue la pandemia, donde la salud mental empezó a tener, todavía más, un peso importante.

También comentó que es parte de un cambio en general, desde las empresas, el gobierno, la familia y la sociedad en general. "Un trabajo en conjunto que debemos hacer todas y todos, y que cada 13 de enero seamos conscientes de que no es una estadística o una cifra, son vidas de personas que quizás por miedo o por esta falta de empatía toman decisiones que no tienen remedio", sentenció De Pineda.

Fuente: Tribuna