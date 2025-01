La OCV en Ciudad Obregón no va a desaparecer: Moisés Corrales Ruiz

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora. - Luego de que en diferentes ocasiones trascendiera la posible desaparición de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Ciudad Obregón, el director de dicho organismo, Moisés Corrales Ruiz, desmintió dicha información y señaló que desconoce el origen de la misma.

Sin embargo, indicó que la OCV no solo no desaparecerá, sino que continuará con sus funciones de promover las bondades y atractivos de la localidad, para invitar al turismo proveniente no sólo de otros municipios, sino de otros estados y países a que visite esta región.

La verdad, no sé cuál es el origen de la información, pero la OCV definitivamente no desaparece, sigue trabajando, sigue haciendo lo mismo, la promoción turística, que es la finalidad para la que fue creada”, afirmó.

Corrales Ruiz agregó que, además, la Oficina de Convenciones y Visitantes continúa teniendo no sólo el apoyo y el respaldo de la Secretaría de Turismo, sino del Gobierno del Estado.

Comentó que se está trabajando en algunos ajustes respecto a los métodos y mecanismos de operación, los cuales se establecerán próximamente, luego de reunirse con todas las partes involucradas en lo que respecta a la promoción de la localidad.

Fuente: Tribuna