Ciudad Obregón: Crisis económica por sequía afecta la venta de automóviles usados

Cajeme, Sonora. - Debido a la difícil situación económica que se vive particularmente en el sur del estado de Sonora, generada por la sequía que afecta a la actividad agrícola en la región, los vendedores de autos usados no han podido cumplir con las metas que se han propuesto en lo que respecta a un incremento en las ventas.

Lo anterior fue dado a conocer por el presidente de la Asociación de Vendedores de Autos Usados de Cajeme, Efrén Rosas Leyva, quien destacó que durante el mes de diciembre los dueños de los lotes de autos no pudieron cumplir ni con el 50 por ciento de los objetivos que se habían propuesto.

En diciembre, nosotros esperábamos recuperarnos de los meses malos del año; nosotros teníamos la expectativa de que era un mes en el que nos íbamos a alivianar y, deberás que tristemente las metas y objetivos que teníamos para ese mes no se cumplieron ni al 50 por ciento”, destacó.

Indicó que el impacto generado por la falta de siembra de 160 mil hectáreas en el sur de la entidad representa un severo golpe para la economía tanto de las familias como de los diferentes sectores productivos y prestadores de servicios.

Estamos luchando contra una situación económica que en el Valle del Yaqui, la estamos resintiendo nosotros y mucha gente, porque al no haber segundos cultivos, los trabajos de labranza que a veces se hacen, los trabajos de rastreo de barbecho no se hacen y ese dinero que generaban no se dio”, manifestó.