Ciudad Obregón: Atenciones por agresiones armadas no disminuyen en Cruz Roja

Ciudad Obregón, Sonora.- Aun cuando el número de víctimas mortales en hechos violentos presenta un decremento en el municipio, los servicios de Cruz Roja a personas que sufren algún ataque armado no presentan la misma tendencia, y es que de acuerdo a la institución durante 2024 se atendieron 314 baleados.

José Luis Osegueda Osegueda, coordinador de institución en la localidad, señaló que esta tendencia se ha mantenido en la primera quincena de enero donde hasta el pasado martes, se habían atendido a 20 personas con lesiones de proyectil de arma de fuego.

Si bien este tipo de atenciones no se ha incrementado, tampoco se ve una disminución, solo el año pasado nosotros acudimos a 314 reportes, no sé cuáles sean las cifras oficiales de ataques armados, pero podría asegurar que fueron alrededor de 400; hay casos en que no se requiere nuestra presencia, como cuando encuentran a las víctimas embolsadas, adentro de un dren, o son traslados en vehículo particular o en una patrulla”, señaló Osegueda Osegueda.