Buscadoras de Sonora piden apoyo de ciudadanía y autoridades para seguir trabajando

Ciudad Obregón, Sonora.- En un país como México, con más de 100 mil desaparecidos, los colectivos de mujeres buscadoras no conocen qué es el descanso. Y este 2025 no va a ser la excepción, pues aún quedan muchos por encontrar. Es por eso que diferentes líderes de organizaciones de búsqueda han expresado cuáles son las necesidades más apremiantes para este año, entre las que se encuentran más apoyos y mejor organización con los distintos entes de gobierno para así poder encontrar a los desaparecidos.

Buscan colaboración de la sociedad

Sinthya Gutiérrez Medina, líder del colectivo Guerreras Buscadores de Guaymas y Empalme, precisó que para el 2025 se mantienen firmes en la lucha de la búsqueda de los desaparecidos en la región, precisando que comienzan el año motivadas, después de que se aprobara la construcción de un ‘Monumento al Desaparecido’ en el Puerto.

Seguimos buscando, como cada fin de semana, sin descanso, trabajando las 24 horas del día, los siete días de la semana; pese al dolor que sentimos por dentro, vamos a continuar con el apoyo de la sociedad y la denuncia anónima de las personas que contribuyen en las búsquedas durante todo el año", relató.

Gutiérrez Medina sostuvo que "es muy importante para nosotras y las familias que la sociedad nos diga, nos hable, nos dé algún indicio de personas desaparecidas y nosotras acudimos con todo el amor del mundo; no hay búsqueda negativa, solo puntos descartados, como decimos, y nosotros nos quitamos esa inquietud". Precisó que el apoyo en las búsquedas por parte de las autoridades estatales y municipales se mantiene en la región, donde cada fin de semana se emprenden nuevas salidas a campo; "más que tener el apoyo de las autoridades, pedimos más la ayuda de las denuncias anónimas para encontrar a los seres queridos".

Gobierno Federal debe apoyar

Por su parte, Nora Lira, líder del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, comentó que buscan que el Gobierno Federal apoye todavía más. "Para este año estaría muy bien que el Gobierno Federal pusiera dinero y atención en este tema y nos ayudara a solicitar un apoyo que existe en otros estados, que depende del Renavi (Registro Nacional de Víctimas); un apoyo federal para las personas que tienen un desaparecido y que lo buscan. En el estado se tiene el compromiso de más reuniones consecutivas con el gobernador para exponer lo que vamos necesitando. Que esté enterado de lo que está pasando", expresó.

Lira comentó que, en lo referente al municipio, está la petición de que les resuelvan más rápido las solicitudes en cuestión de cuando requieren una retroexcavadora, "que no presten más atención aquí en el municipio porque, de repente, solicitamos una retro y nos dicen que no hay, que no tienen, que están ocupadas; eso es lo que yo diría que necesitamos de los gobiernos; también aquí en Cajeme, más apoyos con gasolina. A nuestro colectivo le dan 30 litros semanales, que no son nada; necesitaríamos que nos apoyen con más ya que es un nuevo año, que nos suban los litros de gasolina".

Buscan más sensibilidad

Bielka Sañudo, miembro de Buscadoras Huatabampo Sonora, comentó que buscan que este año las autoridades pongan más atención a la seguridad de sus búsquedas.

Estamos batallando mucho en el estado. Ahorita las compañeras, principalmente en Nogales, San Luis, Peñasco y Magdalena, están batallando mucho en seguridad. Han salido solas a búsquedas y han tenido encuentros que no deberíamos de tener; nos han puesto mucho en riesgo".

En cuanto a apoyos o trabajos coordinados con las autoridades, dijo que están pidiendo mesas de trabajo con la fiscalía y la Comisión de Búsqueda, "para ver si podemos solucionar algo, para los apoyos para los colectivos, porque no tenemos ningún tipo de apoyo. Nosotros ocupamos varillas, palas, pero creo que la Comisión de Búsqueda debe tener más vehículos porque no alcanza; somos muchos colectivos en el estado y son pocos los que cuentan con vehículos propios".

Respecto a los temas que aún quedan pendientes, Bielka Sañudo sostuvo que la falta de sensibilidad por parte de las autoridades es un tema a tratar, porque en vez de primero buscarlo, las autoridades revictimizan a las familias. "No hay una sensibilidad hacia las madres, hermanas y familiares que tenemos a un miembro desaparecido. No hay mesas de trabajo, los colectivos están muy olvidados por el gobierno, la verdad; son muchos temas los que tenemos pendientes".

