“No hay casa del migrante porque no se ha ocupado”: Javier Lamarque

Cajeme, Sonora. - Ante el anuncio de las deportaciones que se podrían registrar en los próximos días tras la toma de protesta de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, destacó que el gobierno mexicano que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) ya tiene un plan de acción para recibir a los migrantes.

Sin embargo, el edil cajemense dijo que, pese a que no es un tema que le competa a las autoridades locales, destacó que se mantendrán en alerta para accionar en caso de que se requiera atender algún grupo de migrantes, pero manifestó que en este municipio actualmente no hay una casa del migrante debido a que no se ha ocupado.

Tras ser cuestionado al respecto, Lamarque Cano respondió: “No hay un lugar en particular porque no se ha ocupado, pero si se ocuparía, ya veríamos qué se hace”, indicó.

Agregó que el discurso de Trump en relación a las deportaciones pretende generar un efecto publicitario con sus clientelas políticas. Además, indicó que la economía de los Estados Unidos depende de los migrantes, razón por la cual consideró que no es posible acabar con el fenómeno de la migración.

Cabe destacar que, de acuerdo a la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre enero y noviembre del 2024, por la frontera entre México y Estados Unidos ingresaron a territorio nacional 190 mil 491 personas en calidad de deportadas; de ese total, el 34 por ciento entró a territorio nacional por el estado de Sonora, lo que representa 65 mil 240 migrantes.

Fuente: Tribuna