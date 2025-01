Alfonso Durazo responde a Loret de Mola y niega tráfico de influencias en gobierno de Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ofreció una nueva conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno y aprovechó su encuentro con los medios para responder a los señalamientos que hizo Carlos Loret de Mola en un reportaje de Latinus, donde acusaba que dentro de su gobierno había tráfico de influencias por la llegada de una empresa china (Mainland Headwear) al municipio de Agua Prieta.

Desde Hermosillo, el mandatario estatal afirmó que lo señalado por Loret de Mola es completamente falso, por lo que recordó su apodo como "lord montajes". "Es un reportaje con el sello típico de la casa de Carlos Loret, merecidamente llamado ‘Lord Montajes'… Hay ejemplos que han marcado la historia de la comunicación falsa a través de un medio relevante", aseveró el gobernador de Sonora.

Te podría interesar Congreso de Sonora Congreso de Sonora analizará reforma en materia electoral enviada por Alfonso Durazo

Durazo Montaño reiteró que la llegada de Mainland Headwear a Agua Prieta vino a traer beneficios a la ciudadanía y no a particulares: "No tenemos la misma lógica para ejercer el poder, no estamos aquí para hacer negocios, estamos para servir. Si promovemos el establecimiento de una empresa, no buscamos el beneficio personal, buscamos -lo crean o no- el beneficio social".

En el reportaje de Latinus se aseguraba que Durazo había beneficiado a esta compañía porque dos amigos de su hijo Alfonso eran partícipes de la misma. Uno de ellos es Fernando Rojo de la Vega, quien a su vez trabaja en la administración de Durazo como titular de la Secretaría de Bienestar.

Tras lo dicho en su conferencia, el gobernador de Sonora aclaró algunos puntos mencionados por Loret de Mola, mediante un comunicado:

En ningún momento hubo ni hay un conflicto de intereses, toda vez que cuando se constituyó el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN y las empresas de las cuales FERNANDO ROJO DE LA VEGA es administrador, el mismo NO era servidor público.

La secretaría de la cual es titular Fernando Rojo de la Vega, no tuvo ni tiene ningún tipo de injerencia en el desarrollo del proyecto del fideicomiso, ni de ninguna empresa relacionada con el mismo, que pudiera dar pie a un conflicto de intereses.

Cualquier persona que ocupe un cargo como servidor público, no necesariamente tiene que renunciar a las empresas de las cuales forma parte, ya que, al no tener ningún conflicto de interés o beneficio para ellas, no es motivo de renuncia a la función que ostente en dichas empresas.

El Gobierno del Estado de Sonora no ha aportado tierras a título gratuito al fideicomiso de administración, ni a ninguna empresa relacionada con el mismo.

Actualmente no hay ningún recinto fiscal. Aún así, de llevarse a cabo ese proyecto, sería para beneficiar a empresas futuras para que se instalen en el estado.

Las facilidades otorgadas y ofrecidas para el desarrollo de la empresa MAINLAND, son las mismas que en la actualidad se le ofrecen a cualquier otra y forma parte del paquete de incentivos que ofrecemos en el estado.

Lo publicado en redes sociales por Latinus y Loret de Mola, no coincide con la realidad. Lo que está impreso en los folios y lo que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad, es distinto a lo que presenta Latinus y Loret en su noticiero.

Fuente: Tribuna