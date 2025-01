Oomapas de Cajeme pide evitar el uso de particulares para desazolve en la red municipal

Ciudad Obregón, Sonora.- Cansada de la presencia de aguas residuales brotando del desagüe de su baño, y ante la tardanza del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) para atender su denuncia, María de los Ángeles optó por contratar una empresa privada para el desazolve de drenajes colapsados.

Como el caso de María, existen muchos más en el municipio, donde, al contar con problemas de aguas residuales que amenazan la salud de los ciudadanos, muchos optan por contratar empresas particulares externas al Oomapasc, situación que de acuerdo con la propia paramunicipal, no es recomendable.

Afectaciones

Van y pagan un servicio que no les va a resolver el problema, que va a ser una aspirina en ese momento nada más. El llamado es para que la gente no se desespere, que si hacen el reporte, van a tener una respuesta. Nosotros estamos trabajando ahorita sobre los hundimientos que ya tenemos localizados. Cuando contratan a una empresa privada, esta acude y trabaja del registro al interior de la vivienda, lo cual no da una solución real, ya que el problema se tiene en la red municipal, pero igual cobran por ese trabajo”, aclaró Fructuoso Méndez Valenzuela, director técnico del Oomapasc.