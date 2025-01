Clima en Ciudad Obregón HOY 25 de enero: ¿Frente Frío ocasionará lluvias en el municipio?

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Oficialmente hemos llegado al cuarto sábado del mes, las fiestas decembrinas han quedado en el pasado, sin embargo, el invierno sigue vigente en el país, lo que significa que las bajas temperaturas y los frentes fríos se encuentran a la orden del día. En caso de que tengas planes para este cuarto fin de semana del año, lo mejor que puedes hacer es prestar atención a lo que tenemos que decirte en el siguiente informe.

Como cada mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se encargó de preparar un boletín y una predicción sobre cómo será el clima a lo largo del día en prácticamente cada municipio del país, esto incluye a Ciudad Obregón, sitio que, aunque la mayoría del estado tendrá nubes y claros, en este lugar no parece afectar en lo absoluto, sino por el contrario, tendremos una jornada soleada por completo.

Según datos de SMN, a las 06:00 horas estaremos alcanzando los 11°C, ambiente en el que permaneceremos hasta las 08:00, cuando el termómetro incrementará hasta las 12°C, mientras que para las 09:00 tendremos 17°C. A las 11:00 estaremos alcanzando los 24°C y a las 14:00 tendremos 28°C, ésta será la medida más alta de toda la jornada, puesto a partir de entonces descenderemos hasta llegar a los 18°C, lo cual ocurrirá a las 20:00.

Para la jornada del próximo domingo, lunes y martes, en Ciudad Obregón tendremos máximas de 30°C y mínimas de 12 con una alta probabilidad de cielo con nubes y claros, aunque no se ha informado nada sobre la posible presencia de lluvias, así que puedes mantenerte tranquilo, puesto podrás realizar tus actividades al aire libre sin tener ningún problema en el medio. Tampoco olvides evitar los cambios bruscos de temperatura y consumir mucha vitamina C para que las enfermedades respiratorias no te afecten a ti ni a tu familia.

Clima en Ciudad Obregón HOY 25 de enero

Créditos: SMN

Clima de HOY 25 de enero en Sonora

No se espera la presencia de lluvias en Sonora, aunque sí podrían registrarse rachas intensas de tolvaneras, lo que generaría problemas para las personas con alergia al polvo, por lo que se espera que tomen precauciones. También es necesario mencionar que se registrará nubosidad dispersa que podría encender las alarmas de lluvia en el territorio; pero la realidad es que esto no ocurrirá y tendremos una jornada seca.

Fuentes: Tribuna