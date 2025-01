Fraude en Guaymas: Alertan por falsos gestores para tramitar el pasaporte mexicano 

Guaymas, Sonora.- La oficina de enlace municipal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Guaymas llama a evitar los fraudes, ignorando a gestores para la cita de pasaporte, las cuales son gratuitas. De acuerdo con datos recabados por usuarios defraudados, se ha detectado que los gestores solicitan pagos de 250 pesos hasta 500.

Durante los meses de diciembre y enero es cuando se presenta una mayor demanda por parte de usuarios para sacar el pasaporte mexicano, generándose de 40 a 60 citas diarias en la oficina local del SRE.

Alejandra García Morales, encargada de la oficina de enlace municipal del SRE, precisó que la cita para iniciar el proceso de trámite de pasaporte mexicano no requiere el servicio de un gestor; además, no existe costo para generar la cita.

Precisó que, ante el incremento de avisos de personas que se anuncian a través de la red social de Facebook, en ayudar en el trámite de pasaporte y que además solicitan un costo que va de los 250 pesos hasta los 500 pesos, exhorta a los usuarios a no verse sorprendidos, pero además a prevenir los fraudes.

Subrayó que las dos formas para solicitar gratuitamente las citas son llamando al teléfono 55 89 32 48 27 y a través de mensaje de WhatsApp al número 55 89 32 48 27, donde la persona interesada debe de tener a la mano documentos como CURP certificada, pasaporte (en caso de ser por segunda ocasión) y un correo electrónico.

Detalló que "es muy común que llegan aquí a la oficina diciendo que tienen citas; al verificar nuestro registro, pues resulta que la cita la sacaron por medio de un gestor, que les cobró supuestamente por haber sacado el espacio aquí con nosotros, donde además el pago lo realizan en tiendas de conveniencia. La cita no tiene costo".

García Morales apuntó que el trámite de pasaporte en México no requiere el servicio de un gestor; el pasaporte puede ser emitido directamente por la SRE y el servicio es completamente gratuito: "No existe ninguna empresa o persona autorizada para gestionar la emisión de este documento".

Mirna, guaymense del ejido Francisco Márquez, víctima de fraude al momento de solicitar la cita, narró que realizó un depósito de 350 pesos a un presunto gestor en una página de Facebook, pero al llegar a la oficina local del SRE, no aparecía su nombre.

Afortunadamente, personal de la oficina me ayudó a generar la cita; el gestor nunca me contestó para reclamarle el abuso. Le hago el llamado a la gente para que no caiga en esas falsas páginas que solamente te quitan el dinero", remató.