Ciudad Obregón: SAT anuncia programa de Regularización Fiscal 2025

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el objetivo de que los contribuyentes puedan regularse y cubrir sus adeudos fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó sobre el programa de Regularización Fiscal 2025, mediante el cual se ofrece la regularización a pequeños contribuyentes que hayan generado ingresos hasta un máximo de 35 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2023 o anteriores.

Daniel Grajeda, administrador desconcentrado de recaudación en Sonora 2, explicó que la regularización es para los contribuyentes que no hayan recibido alguna condonación en los programas generalizados, que no tengan sentencia condenatoria firme por un delito fiscal o no se encuentren publicados en los listados definitivos relativos, así como para personas físicas y morales que tengan a su cargo contribuciones compensatorias omitidas, sujetos a facultades de comprobación, estén pagando créditos fiscales a plazos o tengan a su cargo créditos fiscales determinados por la autoridad federal.

Añadió que este programa de regulación contempla un incentivo de la disminución de 100 por ciento en multas, incluidas aquellas como agravantes, recargos y gastos de ejecución, con asesoría personalizada, tanto presencial como en línea.

Hacemos un llamado a los contribuyentes; este es un programa y un beneficio para los pequeños contribuyentes, aquellos que no hayan superado los 35 millones de pesos, porque es un estímulo muy bueno, es un beneficio que se está presentando y que está en ley, además que es bastante bueno”, compartió.

