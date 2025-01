Registro para aspirantes a cargos del Poder Judicial en Sonora queda abierto

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Desde las 00:00 horas de este martes y hasta el próximo 17 de febrero queda abierta la convocatoria para el registro de aspirantes a personas juzgadoras del Poder Judicial de Sonora; el registro se hace a través del sitio web registro.congresoson.gob.mx.

A través de una rueda de prensa, los integrantes del Comité de Evaluación informaron sobre las etapas que debe seguir el proceso de esta elección judicial a nivel estatal que tendrá lugar el próximo 1 de junio de este año.

El registro y recepción de documentos tendrá lugar del 28 de enero al 17 de febrero; a más tardar el 24 de febrero se realizará la revisión de requisitos; el 25 de febrero será la publicación de las listas preliminares. El 11 de marzo será la evaluación y selección; la insaculación pública y publicación de los resultados finales será entre el 12 y el 14 de marzo.

Finalmente, el 20 de marzo, el Congreso del Estado hará el envío de los tres listados al Instituto Estatal Electoral de Sonora (IEE Sonora). Para poder participar, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos: un promedio académico mínimo de ocho puntos en licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, así como un promedio de nueve puntos en las materias relacionadas con el cargo al que se postulan. Además, se requiere un mínimo de tres años de experiencia profesional en actividades jurídicas afines al puesto.

Las y los aspirantes deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, tener buena reputación y no haber sido condenados por delitos dolosos con sanción privativa de libertad. También deberán acreditar residencia en el país durante al menos un año previo a la publicación de la convocatoria, no ser deudores alimentarios morosos (salvo que demuestren estar al corriente en sus pagos o hayan liquidado la deuda) y no haber ocupado cargos como titulares de secretarías de Estado, fiscalías o diputaciones locales en el año previo a la convocatoria.

Los integrantes del Comité de Evaluación son: Claudio Suárez Moreno, María Jesús Camargo Pacheco, Ramón Acosta Cortez, Emma Millán Castro y René Luna Sugich.

Fuente: Tribuna