Desde Cristián Castro hasta Nodal: Descubre qué artistas estarán en la ExpoGan Sonora 2025

Hermosillo, Sonora.- Si bien, el año apenas está cerrando su primer mes de este 2025, la realidad es que varios eventos que se celebrarán para la temporada de primavera-verano ya están confirmados, junto con los artistas que asistirán a ellos, tal es el ejemplo de ExpoGan Sonora, celebración que se registra en Hermosillo, Sonora y se trata de una de las ferias más esperadas de toda la República Mexicana, dado a su gran importancia en el sector ganadero y comercio local.

Como suele ocurrir a este tipo de eventos asisten artistas de talla nacional y en esta ocasión no será la excepción, pues se espera que grandes celebridades vayan a amenizar el evento, ¿quieres enterarte de quiénes conforman la cartelera y qué días podrás verlos? No te preocupes, porque a continuación te damos todos los detalles, así que, no dejes de prestar atención y si puedes anótalo en tu agenda porque todos estarán en el Palenque.

Julión Álvarez , dará concierto los días 30 de abril y 1 de mayo

, dará concierto los días 30 de abril y 1 de mayo Marca Registrada , estarán el 2 de mayo

, estarán el 2 de mayo Gemma Valenzuela , dará su show el 3 de mayo

, dará su show el 3 de mayo Grupo Pesado , estará el 4 de mayo

, estará el 4 de mayo Lorenzo de Monteclaro , será el 4 de mayo

, será el 4 de mayo Óscar Maydon , podrán disfrutar de su música el 6 de mayo

, podrán disfrutar de su música el 6 de mayo Neto Vega , estará el 6 de mayo

, estará el 6 de mayo Jorge Medina y Josi Cuen , dará su espectáculo el 8 de mayo

y , dará su espectáculo el 8 de mayo Christian Nodal , estará el 10 de mayo

, estará el 10 de mayo Conjunto Primavera , estará el 11 de mayo

, estará el 11 de mayo Laberinto , podrás verlo el 11 de mayo

, podrás verlo el 11 de mayo Cristian Castro, dará su show el 14 de mayo

Tabla de precios del Palenque de ExpoGan Sonora 2025

Créditos: CP Janny Barrera

@CPJannyBarrera

Brinco Dieras , estará el 15 de mayo

, estará el 15 de mayo Edén Muñoz , lo tendrá el 17 de mayo

, lo tendrá el 17 de mayo Código Fn y Edgardo Núñez , lo dará el 18 de mayo

y , lo dará el 18 de mayo Edición Especial , estará el 20 de mayo

, estará el 20 de mayo Majo Aguilar y Natalia Jiménez , deleitarán al público el 21 de mayo

y , deleitarán al público el 21 de mayo Pandora y Flans compartirán el escenario el 16 de mayo

y compartirán el escenario el 16 de mayo Plebes del rancho de Ariel Camacho , estarán el 20 de mayo

, estarán el 20 de mayo Gerardo Ortiz , dará su espectáculo el 23 de mayo

, dará su espectáculo el 23 de mayo Komander , estará el 23 de mayo.

, estará el 23 de mayo. Víctor Mendívil , dará su show el 24 de mayo

, dará su show el 24 de mayo Gabito Ballesteros , estará el 24 de mayo

, estará el 24 de mayo Cierra la Banda MS dará su espectáculo el 25 de mayo

