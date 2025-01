Exceso de tierra daña el poco pavimento en Navojoa; piden paso de barredoras

Navojoa, Sonora.- La falta de pavimento en más de la mitad de la ciudad, así como la nula limpieza en el resto de las calles, provoca que las vialidades se encuentren repletas de tierra y piedras, situación que ha comenzado a dañar y borrar el poco pavimento que hay en Navojoa.

Por ello, ciudadanos solicitaron al Ayuntamiento de Navojoa la adquisición de una flotilla de barredoras, con las cuales, se mejore la imagen urbana de la ciudad, pero a su vez, se conserve por más tiempo la carpeta asfáltica.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se estima que sólo cuatro de cada 10 calles en Navojoa cuenten con pavimento, no obstante, el exceso de tierra y piedras en ellas, provoca que surjan nuevos baches, por lo que vecinos solicitaron el regreso del programa de barrido.

Por mencionar un ejemplo, la calle conocida como diagonal Juárez, sobre la esquina Ignacio López Rayón, es una de las vialidades que registran mayor exceso de arena en la ciudad, así como la avenida Andrés Quintana Roo, en la colonia Constitución, la cual, a pesar de haber sido pavimentada recientemente, poco a poco ha sido consumida por la tierra.

Sin embargo, los vecinos consideran que la limpieza de las calles no es una responsabilidad 100 por ciento del gobierno municipal, sino que debe de existir una corresponsabilidad entre la ciudadanía y las autoridades para crear un entorno correcto.

Es verdad, no hemos visto ninguna barredora por aquí, ojalá que compraran algunas, pero también es culpa de la misma gente que su calle esté así, porque las nuevas generaciones ya no barren sus frentes, si todos cooperáramos barriendo un poco, las calles lucirían mejor, no hay que ser tan atenidos”, señaló Andrés, vecino de la colonia Tierra Blanca.