“A mí que me den por muerto”: Lamarque se descarta para el 2027

Cajeme, Sonora. - El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dio a conocer que no tiene intenciones de contender en el proceso electoral del 2027 con miras a convertirse en el próximo gobernador del estado de Sonora.

Ya les he dicho muchas veces que no, que no está en mis planes, así que a ver, se los digo cálmense, como decía nuestro presidente López Obrador tomen té de pasiflora no está en mis planes ir a la gubernatura” destacó.