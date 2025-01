Ventas de productos marinos baja un 80% en Guaymas; piden apoyo de autoridades

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Sin venta se encuentran los pescadores de ribera en el Puerto de Guaymas, los hombres del mar señalan que no hay compradores, ha sido poca la gente que se ha parado en los negocios cercanos a la bahía, al iniciar 2025, teniendo bajas ventas de hasta un 80 por ciento.

De acuerdo con los líderes ribereños de la localidad, existen más de 50 puestos ambulantes que ofertan productos del mar en diversos puntos, que mantienen pocas ventas.

Hacen llamado

Mireya Rodríguez, líder pesquera hace el llamado a las autoridades quienes ya asumen un cargo público, señalan que "se acabaron las campañas y se acabaron las visitas con promesas de apoyo".

Detalló que "en estos momentos están pescado sierra, de muy bien tamaño, lamentablemente no hay venta alguna, por lo que las salidas de los pescadores no han sido redituables, los compradores aprovechan la situación, pues al ver que no tienen venta, bajan el costo lo más que pueden, generando pérdidas para los pescadores de Guaymas".

Agregó "en enero no hay mucha venta, por los gastos navideños, además de los compradores que vienen de fuera, se hacen vivos y quieren pagar los menos que puedan a los pescadores de su producto fresco".

Estamos haciendo un llamado a las autoridades a los qué en campañas nos pidieron apoyo para estar donde están y ahora qué necesitamos de ustedes, no nos hacen caso", remató.

Aumenta crisis

En la misma temática, también los pescadores atraviesan una difícil situación económica debido al nuevo aumento en el precio de la gasolina, que se espera alcance los 28 pesos por litro.

Este incremento ha generado una gran preocupación entre los hombres del mar, quienes dependen del combustible para sus actividades diarias, donde la falta de apoyo gubernamental para subsidiar el costo del combustible ha agravado aún más la crisis en el sector pesquero.

José Presiche, líder ribereño dijo que los trabajadores del mar enfrentan no solo el desafío del alza en los precios del combustible, sino también la irregularidad en las capturas, atribuida a la escasez de productos marinos, malas prácticas de compra y otros factores que siguen perjudicando la industria.

Expresó que la situación de los pescadores se vuelve cada vez más crítica, y el futuro del sector pesquero local es incierto, sin medidas de apoyo y solución a los problemas que afectan tanto la producción como la economía de las familias involucradas.

Está duro para el pescador, porque cuando sale, en ocasiones ni para los gastos sacan trabajando en el mar, y por otro lado vemos como este gobierno federal, está acabando con el sector pesquero, nos ha olvidado, no tenemos ningún apoyo para salir a la pesca", dijo.

Feria de mariscos

Una feria de mariscos itinerante en las colonias fue propuesta por parte del regidor de Movimiento Ciudadano, Manuel Aguilar para ayudar en la economía de las cooperativas pesqueras para que oferten sus productos marinos con el apoyo logístico e inmuebles por parte de la administración municipal, pero no ha tenido respuesta.

El edil también presidente de la Comisión de Pesca agregó que se platicó con los diversos directores de dependencias municipales para impulsar el proyecto, pero no se tuvo eco.

Vamos a seguir insistiendo, para que los pescadores vendan sus productos en las colonias o en San Carlos cada semana o quince días", remató

Fuente: Tribuna