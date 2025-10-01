Abren registro para Becas Sonora de Oportunidades para estudiantes de primarias públicas

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo abrió la convocatoria del programa Becas Sonora de Oportunidades para primaria pública, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, como parte de su compromiso para que todas y todos los estudiantes de Sonora tengan acceso a la educación sin limitaciones económicas.
El registro de solicitudes estará abierto del 1 al 15 de octubre para estudiantes de primarias públicas. Las y los interesados podrán consultar las bases y requisitos en el portal electrónico del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora: https://becasycredito.sonora.gob.mx/.
El mandatario estatal destacó que tendrán prioridad en la asignación del apoyo las niñas y niños en situación de pobreza extrema, quienes habitan en comunidades indígenas o cuentan con alguna discapacidad. Cada beca consiste en un apoyo económico de dos mil 200 pesos, que se entregará a lo largo del ciclo escolar 2025-2026.
Para recibir asistencia en el llenado de solicitudes, las personas interesadas pueden acudir a las oficinas centrales en Hermosillo ubicadas en la calle Dr. Domingo Olivares Número 128, esquina con Paseo de la Paz, colonia Valle Grande, comunicarse al teléfono 662 289 8700 o escribir al correo atencionausuarios@sonora.edu.mx.
Asimismo, se cuenta con atención en las sedes de Ciudad Obregón en la calle Sinaloa Número 666, entre 6 de Abril y Nicolás Bravo, colonia Centro, al teléfono 644 410 6300, y en Nogales en la calle Campillo Número 140, colonia Fundo Legal, en Oficinas Agencia Fiscal o al teléfono 631 209 9476.
Fuente: Tribuna del Yaqui